Туристический автобус с пассажирами съехал на обочину и перевернулся

В Лахденпохском районе Карелии перевернулся туристический автобус с пассажирами. Об этом сообщается в паблике МВД республики в соцсети «ВКонтакте».

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся. В салоне находился 41 человек», — отмечается в сообщении.

Авария произошла днем в субботу. В МВД сообщили, что в ДТП пострадали три человека, однако позднее стало известно, что травмы получили четверо.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале, глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.

«Четверо пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи, осмотрены бригадой СМП», — написал он со ссылкой на информацию из Сортавальской больницы.

Также стало известно, что в Екатеринбурге водитель, у которого начался приступ эпилепсии, сбил девушку с собакой и снес светофор. А в Нижегородской области три человека пострадали в ДТП с участием патрульной Lada Vesta местной ДПС.

Ранее стало известно, что затор у Крымского моста в Краснодарском крае увеличился до 9 километров.