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Микроавтобус Volkswagen Crafter вышел на российский рынок

В России появились в продаже фургоны и микроавтобусы Volkswagen Crafter

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Volkswagen AG

Российские автодилеры выставили на продажу фургоны и микроавтобусы Volkswagen Crafter 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах.

Дилер из Воронежа предлагает грузовой цельнометаллический фургон Crafter за 6,3 млн рублей. Автомобиль снабжен 2,0-литровым турбодизелем мощностью 102 л.с., механической трансмиссией и передним приводом. Грузоподъемность фургона – 906 кг, полная масса – 3 тонны.

Автосалон в Нижегородской области реализует микроавтобус Crafter с 19 пассажирскими местами за 10,8 млн рублей. Такой автомобиль оснащен турбодизелем 2.0 (177 л.с.), 6-ступенчатой механической коробкой, крутящий момент передается на заднюю ось. Есть системы помощи водителю при торможении и старте в гору, а также функция удержания полосы. Похожий автомобиль за 10,8 млн рублей предлагает и продавец из Санкт-Петербурга.

Дом на колесах в заводском исполнении на базе Volkswagen Crafter продается в Москве за 17,5 млн рублей. Эта версия называется Grand California, она имеет турбодизель (140 л.с.), солнечные батареи на крыше и автономный газовый отопитель жилого модуля.

Также «Газета.Ru» выяснила, что в России появились в продаже кроссоверы Ford Territory из Китая.

Ранее стало известно на какие кроссоверы потратили больше всего денег в 2023 году.

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