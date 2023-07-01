Перевернувшаяся фура засыпала трассу «Дон» нектаринами

В Краснодарском крае на трассе «Дон» перевернулся большегрузный автомобиль, который перевозил нектарины. Одна из полос для движения транспорта оказалась перекрыта, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю. ДТП произошло в районе города Горячий Ключ.

«По предварительной информации, у грузового автомобиля во время движения лопнуло колесо и 51-летний водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадавших нет», — отмечается в сообщении полиции.

На кадрах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом »Краснодар край» видно, что тягач Scania с полуприцепом опрокинулся на левый бок, смяв разделительный отбойник трассы. Фрукты из поврежденного фургона высыпались на проезжую часть.

Также стало известно, что в Ярославле автобус без водителя поехал под уклон и врезался в остановку.

Ранее в Тамбовской области на трассе перевернулась фура с пивом, следовавшая в Пятигорск.