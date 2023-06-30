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Запрет на перевозки по России фурами недружественных стран продлили

Запрет на перевозки по территории РФ фурами недружественных стран продлили до 30 декабря

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Shutterstock

Запрет на грузоперевози по территории России на фурах недружественных стран продлен до 30 декабря 2023 года. Об этом сообщает Министерство транспорта Российской Федерации.

«Запрет на международные автомобильные перевозки ряда грузов по территории России транспортными средствами недружественных государств продлен до 30 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Также в Министерстве транспорта Российской Федерации заявили, что правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России. Там добавили, что запрет не распространяется на перевозки в Калининградскую область.

До этого сообщалось, что Россия в качестве ответа на санкции Евросоюза может запретить въезд фур из ЕС с 1 октября. 16 апреля вступил в силу запрет нахождения российских и белорусских грузовиков на территории Европейского союза.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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