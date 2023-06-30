«АвтоВАЗ» отреставрировал концепт Lada Rapan

«АвтоВАЗ» отреставрировал и вернул в экспозицию музея концепт-кар Lada Rapan, который в 1998 демонстрировался на Парижском международном автосалоне. Об этом сообщает паблик «На заводе» в соцсети «ВКонтакте».

Реставрация концепта в заводских цехах заняла три месяца. Машину не стали перекрашивать снаружи, но обновили у нее интерьер, остекление и отделку. При реставрации специалисты обнаружили, что в машине есть электромотор и приводы. Стекла машины были отполированы, фары отремонтированы, зеркальные элементы восстановлены. После ремонта Rapan был возвращен в заводской музей.

Lada Rapan никогда не выпускался серийно. Концепт в стиле биодизайна построили в качестве выставочного образца.

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