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На российский авторынок вышел пикап GMC Sierra

В России появились в продаже пикапы GMC Sierra из США

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GMC

Дилеры выставили на продажу пикапы GMC Sierra 2023 года, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах.

Дилер из Новосибирска предлагает пикап со сдвоенной кабиной, двигателем 6.2 мощностью 420 л.с. и автоматической трансмиссией за 8,9 млн рублей. Автомобиль в исполнении Carbon Pro оснащен декоративными элементами из углеволокна, кожаными креслами со вставками оранжевого цвета и проектором для трансляции показаний приборов на лобовое стекло.

Пикап с 3,0-литровым дизелем мощностью 277 л.с. с более богатой кожаной отделкой салона с деревянными вставками на приборной панели тот же дилер предлагает за 9,7 млн рублей.

Продавец из Москвы просит за Sierra с бензиновым двигателем 6.2 10,9 млн рублей. Дилер из Красноярска оценил бензиновый пикап с мотором мощностью 420 л.с. в исполнении Denali c хромированной решеткой радиатора в 13,5 млн рублей.

Также «Газета.Ru» выяснила, что в России появились в продаже седаны Hyundai Ioniq 6.

Ранее под Санкт-Петербургом загорелась поливальная машина для уборки дорог.Ранее под Санкт-Петербургом загорелась поливальная машина для уборки дорог.

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