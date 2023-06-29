Электрический пикап GMC Hummer приспособили для установки оружия

Подразделение GM Defence, отвечающее в концерне General Motors за производство военной техники, показало на выставке Modern Day Marine 2023 в США прототип гибридного армейского пикапа, основанного на технологиях электрического GMC Hummer EV. Об этом сообщает Breaking Defence.

Автомобиль создан в качестве демонстрации возможностей компании в производстве гибридных армейских автомобилей, с прицелом на участие в армейской программе по созданию электрических легких разведывательных машин.

На пикапе применены шасси и подвеска от электрического гражданского Hummer EV, но установлены более крупные 37-дюймовые шины и тормозная система, более приспособленная для использования на бездорожье. Армейский пикап получил двойной 24-модульный аккумулятор емкостью более 200 кВтч, который позволяет преодолеть на одной зарядке 300 миль (480 км) и может за 12 минут принять заряд, необходимый для 100-мильной поездки (160 км). В качестве дополнительного источника энергии на армейском пикапе установлен дизель мощностью 12 кВт, используемый для привода генератора. При этом гражданский GMC Hummer EV располагает только электрической силовой установкой.

На военном автомобиле предусмотрены крепления для оружия и открытый кузов без дверей и стекол.

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