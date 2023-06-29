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Toyota отчиталась о всплеске продаж автомобилей

Мировые продажи Toyota подскочили на 10% в мае 2023 года

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Toyota

Мировые продажи автомобилей Toyota в мае 2023 года выросли на 10% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на фоне восстановления поставок комплектующих, в том числе микрочипов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчетность компании.

В мае 2023 года японская корпорация реализовала по всему миру 838,5 тыс. автомобилей против 761,5 тыс. машин в том же месяце годом ранее. Эти показатели включают и продажи машин премиум-бренда Lexus. Майские продажи Toyota в Японии подскочили на 35%, до 116,9 тыс. машин, в Китае — на 9,3%. Спрос на гибридные модели японской компании на мировом рынке увеличился почти на 26% (реализовано 261,1 тыс. машин).

Также стало известно, что в России подешевел китайский лифтбэк Changan Uni-V. А Mercedes-Benz объявил о выпуске прощальной версии G-Class с мотором V8.

Ранее на «АвтоВАЗе» пообещали скорый возврат ABS на Lada Granta.

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