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Юрист объяснил, за какую покупку на дороге водитель пойдет под суд

Юрист Радько назвал 6 видов рыбы, за покупку которой водителя ждет уголовное наказание

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Автомобилистам, которые приобретают на обочине дорог у частных лиц рыбу определенных видов, может грозить уголовная ответственность. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По словам юриста, вдоль автомобильных трасс может продаваться рыба, занесенная в Красную книгу России. Запрещенные к обороту виды рыб указаны в перечне особо ценных видов водных биологических ресурсов. В частности, в список входят различные виды осетра (амурский, атлантический, персидский, русский, сахалинский и сибирский), а также белуга, калуга, сахалинский таймень, севрюга и шип, отметил он.

«Покупая такую рыбу, водитель становится участников незаконного оборота. Оборот краснокнижной рыбы запрещен, причем место ее приобретения принципиального значения не имеет. Нужно не только знать список видов рыб, оборот которых запрещен, но и уметь отличать такую рыбу от разрешенной, потому что ее могут продать под видом леща», — указал Радько.

За покупку краснокнижной рыбы предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Ранее врач-диетолог рассказала «Газете.Ru», что в России половина рыбного улова, продающегося вдоль автодорог, заражена глистами.

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