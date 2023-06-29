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«Автотор» ищет автопроизводителя на замену BMW

Глава «Автотора» заявил о переговорах с брендами, способными заменить BMW

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Калининградский завод «Автотор» ведет переговоры с потенциальными партнерами, способными заменить на конвейере предприятия автомобили немецкой BMW. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов.

«Да, идут. В том числе с теми, кто будет, условно говоря, работать в классе BMW. Но у нас нет первостепенной задачи заменить кого-то. Есть бизнес-задача, чтобы мы работали во всех классах, и была прибыль. Мы должны дать те потребительские качества, какие дает BMW», — сказал Горбунов в ответ на вопрос, ведет ли компания переговоры с премиальными автомобильными брендами.

По его словам, производственная площадка «Автотора», на которой выпускались автомобили BMW до старта нового завода, который строился для немецкой компании, в настоящее время свободна. Кандидатом на ее загрузку может стать бренд, который обеспечит выпуск 50 тыс. автомобилей в год, уточнил Горбунов.

Накануне стало известно, что «Автотор» планирует начать выпуск автомобилей двух новых китайских брендов.

Ранее в Белоруссии Александр Лукашенко обязал чиновников закупать автомобили только местного производства.

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