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В России стало не хватать водителей грузовиков

«Известия»: нехватка водителей грузовиков в стране составляет 21%

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В России нехватка водителей грузовиков массой более 3,5 тонн составляет 21 процент. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на гендиректора ГК «Маршал» Михаила Белоусова.

По его словам, в настоящее время мало кто хочет идти в эту профессию. Также он указал на отсутствие нормальных условий и стоянок.

Помимо этого, Белоусов заявил, что не все автошколы готовят таких водителей.

Замгендиректора ПЭК Вадим Филатов отметил, что и для молодежи подобная профессия становится все менее привлекательной.

«Средний возраст водителя грузовиков составляет 48–52 год и продолжает увеличиваться», — сказал Белоусов. Средний прирост предложения о сотрудничестве в сфере логистики и транспорта составил 38 процентов за четвертый год.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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