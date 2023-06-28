Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Калининграде планируют начать производство электромобилей BAIC

«Автотор» начнет выпуск электромобилей BAIC в конце 2023 года

close
100%
АВТОТОР

Калининградский завод «Автотор» в четвертом квартале 2023 года планирует начать выпуск электромобилей китайской марки BAIC, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров предприятия Валерия Горбунова.

«Вам мы его представим явно в конце года, должны представить. <…> Это наша интеллектуальная собственность, потому что мы ее создали, мы наняли серьезных конструкторов, которые нам это разработали», — рассказал журналистам Горбунов.

В 2024 году «Автотор» планирует запустить завод для выпуска компактных электрокаров. В его строительство инвестируется 3,97 млрд рублей. Производственные мощности — до 50 тыс. машин в год.

Также «Автотор» планирует расширить портфель китайских брендов, автомобили которых будут собирать на заводе. Сборку машин еще двух китайских марок планируется освоить в 2023 году. Число выпускаемых моделей планируется довести с нынешних 9 до 20-22.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом крупном на российском рынке пикапе GWM Poer KingKong.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях