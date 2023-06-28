В Калининграде планируют начать производство электромобилей BAIC

Калининградский завод «Автотор» в четвертом квартале 2023 года планирует начать выпуск электромобилей китайской марки BAIC, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров предприятия Валерия Горбунова.

«Вам мы его представим явно в конце года, должны представить. <…> Это наша интеллектуальная собственность, потому что мы ее создали, мы наняли серьезных конструкторов, которые нам это разработали», — рассказал журналистам Горбунов.

В 2024 году «Автотор» планирует запустить завод для выпуска компактных электрокаров. В его строительство инвестируется 3,97 млрд рублей. Производственные мощности — до 50 тыс. машин в год.

Также «Автотор» планирует расширить портфель китайских брендов, автомобили которых будут собирать на заводе. Сборку машин еще двух китайских марок планируется освоить в 2023 году. Число выпускаемых моделей планируется довести с нынешних 9 до 20-22.

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