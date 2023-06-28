Шесть человек на машинах застряли посреди бурной реки

На Кубани спасатели эвакуировали шестерых человек, которые застряли на автомобилях в русле реки. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Инцидент произошел прошлой ночью в 12 км от села Тенгинка. Два автомобиля УАЗ застряли при попытке переехать реку вброд, среди пассажиров внедорожников были трое детей.

Спасатели выехали на помощь в место слияния русел рек Шапсухо и Бурхан, при помощи альпинистского снаряжения они эвакуировали на берег реки шесть человек. Для безопасного возвращения спасатели натянули переправы через четыре участка реки. Туристов доставили в безопасное место, медицинская помощь им не потребовалась.

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