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Стала известна цена декоративных деталей автомобилей Aurus

Три накладки со шпоном тополя для Aurus обходятся НАМИ в 150 тыс. рублей

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Alexander Migl/Wikimedia Commons

ФГУП «НАМИ» готов приобрести три декоративные накладки для салона автомобиля Aurus Senat за 145,2 тыс. рублей, следует из технического задания на поставку, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В документе указано, что декоративные вставки для левой и правой стойки кузова, а также нижняя поперечная панель перегородки должны быть изготовлены на каркасе из ABS-пластика и покрыты шпоном из корня тополя, а также лаком немецкой фирмы Voteller. Замена отделочных материалов аналогами не допускается, подчеркивается в техзадании.

В документе особо оговаривается, что поставка деталей с выставочных образцов, либо восстановленных элементов не допускается. Поставщик должен предоставить гарантию на детали в 1 год.

Автомобили Aurus разработаны в рамках проекта «Кортеж» — семейства автомобилей для первых лиц государства и для продажи частным покупателям. В линейку входят седаны и лимузины Senat, внедорожники Komendant и минивэны Arsenal.

Локализация автомобилей Aurus Senat достигла почти 70%, рассказал ранее директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов. Под брендом Aurus также могут начать выпуск мотоциклов, вертолетов и яхт класса люкс. Базовая цена внедорожника Aurus Komendant составляет 33,7 млн рублей.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом на российском рынке пикапе, получившем название KingKong.

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