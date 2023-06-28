Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пассажир избил таксистку до сотрясения мозга

В Казани женщину-водителя такси госпитализировали после нападения пассажира

close
100%
Татарстан-24

В Казани пассажир напал с битой на женщину-водителя такси и скрылся, пострадавшая госпитализирована с сотрясением мозга. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Женщина везла клиента в Авиастроительный район Казани, однако в пути между ними произошел конфликт. Пассажир набросился на водителя с деревянной битой и нанес 43-летней женщине травму головы. На помощь пострадавшей пришли другие водители, однако им не сразу удалось оттащить агрессивного мужчину. После нападения мужчина скрылся.

Помимо сотрясения мозга, женщина получила многочисленные ушибы. На место была вызвана скорая помощь.

Также стало известно, что в Красноярске мужчина с ножом подсел в машину к девушке и приставил оружие к ее горлу. После того, как водитель оказала сопротивление, злоумышленник забрал ее телефон и скрылся.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях