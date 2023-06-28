Пассажир избил таксистку до сотрясения мозга

В Казани пассажир напал с битой на женщину-водителя такси и скрылся, пострадавшая госпитализирована с сотрясением мозга. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Женщина везла клиента в Авиастроительный район Казани, однако в пути между ними произошел конфликт. Пассажир набросился на водителя с деревянной битой и нанес 43-летней женщине травму головы. На помощь пострадавшей пришли другие водители, однако им не сразу удалось оттащить агрессивного мужчину. После нападения мужчина скрылся.

Помимо сотрясения мозга, женщина получила многочисленные ушибы. На место была вызвана скорая помощь.

Также стало известно, что в Красноярске мужчина с ножом подсел в машину к девушке и приставил оружие к ее горлу. После того, как водитель оказала сопротивление, злоумышленник забрал ее телефон и скрылся.

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