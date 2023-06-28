На авторынок России вышел кроссовер Ford Territory

Российские автодилеры выставили на продажу электрические кроссоверы Ford Territory из Китая, обратила внимание «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на сайтах дилеров и в классифайдах.

Цена электрической версии Territory начинается от 3,5 млн рублей, автомобили выпускаются на предприятии JMC-Ford в КНР. Длина модели составляет 4580 мм при колесной базе 2716 мм. Кроссовер имеет передний привод, на который передает мощность 163-сильный (280 Нм) электромотор. Время разгона до 100 км/ч составляет 9,5 секунды, при этом максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Запас хода на одном заряде батареи — 435 км.

В список оснащения кроссовера входят светодиодная оптика, панорамный люк, руль обшитый кожей, климат-контроль, цифровая приборная панель и мультимедиа с десятидюймовым экраном, парктроники, камера заднего вида.

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