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Volkswagen сократит выпуск электрокаров из-за низкого спроса

Die Zeit: Volkswagen начнет производить меньше электромобилей из-за падения продаж на 30%

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Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Компания Volkswagen временно сократит производство электромобилей на заводе в Эмдене из-за снижения спроса на них. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на газету Nordwest-Zeitung.

В течение двух недель на предприятии будет сокращено количество рабочих смен на производстве кроссоверов ID.4 и седанов ID.7. Также в Volkswagen увеличили длительность корпоративного отпуска с двух недель до трех и объявили, что около 300 из 1,5 тыс. временных сотрудников завода в Эмдене покинут свои рабочие места с августа.

По словам председателя производственного совета предприятия Манфреда Вульфа, такие меры обусловлены снижением спроса, который оказался на 30% меньше ожидаемого. График производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, таких как Passat, не изменился.

Ранее гендиректор Volkswagen Томас Шеффер исключил возможность возрождения модели Beetle в качестве электромобиля.

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