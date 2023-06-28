В РФ предложили регулировать наценку на автомобили российской сборки

Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ограничить максимальную наценку на российские автомобили. Об этом пишут «Известия».

Представители союза считают, что наценка на автомобили отечественной сборки не должна превышать 15%.

Отмечается, что в 2020 году цена на машины увеличилась в среднем на 7%, в 2021 году — на 18%, в 2022 году — на 20%, а в I квартале 2023 года — на 11%. В организации полагают, что дилеры искусственно завышают цены, поэтому максимально допустимые цены на российские автомобили могли бы упорядочить ситуацию на рынке и снизить конечную стоимость машины.

По словам главы союза Павла Шапкина, аналогичный механизм регулирования цен установлен на табачном рынке.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов перечислил необходимые меры для поддержки автопрома России.