Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты объяснили, почему автопилот водит машину лучше

«Известия»: россиянам объяснили преимущества автономного транспорта

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Почти половина россиян не поддерживает установку искусственного интеллекта (ИИ) в своих автомобилях, пишут «Известия» со ссылкой на исследование страховой компании «АльфаСтрахование».

Отмечается, что почти треть опрошенных россиян выразили опасение из-за появления на дорогах машин с беспилотными технологиями. Еще треть полагает, что появлению машин под управлением ИИ должно предшествовать длительное тестирование.

48% респондентов заявили, что не готовы установить в своей машине ИИ. При этом 27% участников опроса согласились бы на такой шаг.

Автомобили с ИИ управляются с помощью программного комплекса, который принимает решения, основываясь на данных с датчиков и видеокамер, установленных на транспортном средстве.

Ранее Билайн совместно с Brand Analytics представили рейтинг компаний и институтов, занимающихся искусственным интеллектом в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях