Эксперты объяснили, почему автопилот водит машину лучше

Почти половина россиян не поддерживает установку искусственного интеллекта (ИИ) в своих автомобилях, пишут «Известия» со ссылкой на исследование страховой компании «АльфаСтрахование».

Отмечается, что почти треть опрошенных россиян выразили опасение из-за появления на дорогах машин с беспилотными технологиями. Еще треть полагает, что появлению машин под управлением ИИ должно предшествовать длительное тестирование.

48% респондентов заявили, что не готовы установить в своей машине ИИ. При этом 27% участников опроса согласились бы на такой шаг.

Автомобили с ИИ управляются с помощью программного комплекса, который принимает решения, основываясь на данных с датчиков и видеокамер, установленных на транспортном средстве.

Ранее Билайн совместно с Brand Analytics представили рейтинг компаний и институтов, занимающихся искусственным интеллектом в России.