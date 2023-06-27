На КАД в Петербурге столкнулись семь автомобилей

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей произошло на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, одна из машин остановилась в крайнем левом ряду из-за поломки, в нее врезались еще шесть транспортных средств.

По данным издания, авария произошла на участке КАД от Софийской улицы к Московскому шоссе. На месте работали две бригады скорой помощи. Одному из пострадавших требуется госпитализация. Автомобили получили значительные повреждения.

Массовое ДТП на КАД произошло и несколькими днями ранее. Происшествие случилось в районе Пулковского шоссе. В левом ряду трассы остановились два автомобиля. Через некоторое время после этого в них врезалась другая машина, которую от удара отбросило в правую сторону. При этом она задела еще один автомобиль.

До этого массовое ДТП с участием такси произошло в Нижнем Новгороде.