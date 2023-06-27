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В Уфе задержали дрифтера, который исполнил полицейский разворот в центре города

ГИБДД Уфы вычислила дрифтера на Mercedes без номеров по видео в соцсетях

В Уфе ГИБДД привлекла к ответственности 18-летнего водителя, который за рулем Mercedes-Benz без номеров устроил дрифт в центре города. Об этом сообщается в Telegram-канале главы ГИБДД Башкортостана Владимира Севастьянова.

На шум под окнами ранним утром пожаловался в полицию местный житель, однако приехавшие сотрудники ГИБДД никого не обнаружили. Позднее они вычислили дрифтера по видеоролику в соцсетях и привлекли его к ответственности. На кадрах видно, что белый Mercedes на городской улице совершает «полицейский разворот» — в скольжении разворачивается вокруг своей оси для движения в противоположную сторону.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками Госавтоинспекции выявлен видеоролик, где водитель «Мерседеса» устроил дрифт на указанной ранее улице и подходящий под описание жалобы местного жителя. Также эта информация подтвердилась в Telegram-чате Госавтоинспекции», — уточнил Севастьянов.

Полицейские выяснили, что за рулем автомобиля находился 18-летний молодой человек. В его отношении составлены протоколы за управлении машиной без номеров, поворот или разворот в нарушение требований знаков и разметки, а также за неиспользование при этом указателей поворота.

Ранее под Костромой 17-летний подросток перевернулся на автомобиле в момент, когда его преследовали сотрудники ГИБДД.

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