Мужчина на электросамокате сбил 10-летнюю девочку

В Чебоксарах неизвестный мужчина на электросамокате наехал на 10-летнюю девочку на пешеходной дороге и скрылся с места происшествия, сообщает Telegram-канал «Про город Чебоксары».

Наезд произошел на проспекте Тракторостроителей. Мужчина при этом передвигался на самокате с сиденьем, таких транспортных средств нет в парке арендных компаний. На видеозаписи инцидента видно, что девочка от удара упала на асфальт. Впоследствии ее госпитализировали с ушибами. Утверждается, что мужчина после аварии уехал с места происшествия.

Ранее стало известно, что в Краснодаре водитель помог потушить загоревшийся на ходу автомобиль. Также стало известно, что в Подмосковье для извлечения таксы, застрявшей в подкапотном пространстве автомобиля, потребовалась помощь спасателей.