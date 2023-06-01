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Мужчина на электросамокате сбил 10-летнюю девочку

В Чебоксарах самокатчик наехал на маленькую девочку и скрылся

В Чебоксарах неизвестный мужчина на электросамокате наехал на 10-летнюю девочку на пешеходной дороге и скрылся с места происшествия, сообщает Telegram-канал «Про город Чебоксары».

Наезд произошел на проспекте Тракторостроителей. Мужчина при этом передвигался на самокате с сиденьем, таких транспортных средств нет в парке арендных компаний. На видеозаписи инцидента видно, что девочка от удара упала на асфальт. Впоследствии ее госпитализировали с ушибами. Утверждается, что мужчина после аварии уехал с места происшествия.

Ранее стало известно, что в Краснодаре водитель помог потушить загоревшийся на ходу автомобиль. Также стало известно, что в Подмосковье для извлечения таксы, застрявшей в подкапотном пространстве автомобиля, потребовалась помощь спасателей.

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