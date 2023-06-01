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Стали известны подробности ДТП на юго-западе Москвы

Очевидица рассказала, что водитель Mercedes, пострадавший в ДТП с «КамАЗом» в Москве, находится без сознания

Жительница Москвы Влада, ставшая очевидцем ДТП на юго-западе столицы, рассказала «Газете.Ru», что в аварии пострадали водители «КамАЗа» и Mercedes. По ее словам, водителя легкового автомобиля, находящегося без сознания, долго не могли вытащить из машины.

«Пострадавших вроде двое: в «Мерседесе» один человек и в «КамАЗе» — один. Про водителя «КамАЗа» неизвестно, не знаю, где он. А второго вытащить не могут. Вытаскивают сейчас. Капельницы ставили ему, вроде он в отключке. Пострадало только две машины. Люди без паники», — сказала она.

Ранее прокуратура Москвы опубликовала кадры ДТП на улице Адмирала Лазарева в Москве, на которых видно, как водитель Mercedes на большой скорости врезался в «КамАЗ». По данным ведомства, водитель «КамАЗ» при повороте не уступил дорогу автомобилю Mercedes, в результате чего пострадали оба водителя. Отмечается, что проводится проверка.

Утром 1 июня в Казани произошло тройное ДТП, в результате которого фургон «Газель» вылетел на тротуар, где стояли пешеходы, ожидающие зеленый сигнал светофора.

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