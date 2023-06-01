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Власти РФ продлят запрет на въезд фур из Европы

Вице-премьер Белоусов: РФ продлит запрет на въезд фру из Европы до 2024 года

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российские власти решили продлить запрет на въезд фур из Великобритании, Норвегии, Украины и Евросоюза до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера.

«Решение о продлении запрета до 30 декабря текущего года принято», — говорится в сообщении.

Запрет на въезд грузовых автомобилей из Европы действует с сентября 2022 года. В декабре прошлого года он был продлен до конца июня 2023 года. Запрет распространяется на двусторонние и транзитные перевозки.

Ранее ТАСС сообщало, что Министерство внутренних дел Польши планирует остановить проезд через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков с товарами. Грузовое пограничное движение на пограничных пунктах с Белоруссией будет приостановлено для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов.

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