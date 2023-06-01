Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Для извлечения таксы, застрявшей в моторном отсеке авто, потребовались спасатели

В Подмосковье спасатели извлекли таксу, застрявшую под капотом автомобиля

В городском округе Чехов Московской области для извлечения таксы, застрявшей в моторном отсеке автомобиля, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает паблик «Чехов Вид» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в садовом товариществе рядом с деревней Бавыкино. На фото с места происшествия видно, что собака рыжей масти оказалась в подкапотном пространстве автомобиля Skoda между двигателем и моторным щитом, отделяющим моторный отсек от салона.

Автор сообщения уточнил, что собака забралась в моторный отсек снизу, погнавшись за кошкой. Прибывшим по вызову спасателям удалось достать застрявшее животное, не причинив ему травм.

Ранее стало известно, что в Волгограде водитель разбил стекла в своей машине после того, как ему не удалось снять с них тонировочную пленку по требованию сотрудников ГИБДД.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях