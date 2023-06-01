Для извлечения таксы, застрявшей в моторном отсеке авто, потребовались спасатели

В городском округе Чехов Московской области для извлечения таксы, застрявшей в моторном отсеке автомобиля, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает паблик «Чехов Вид» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в садовом товариществе рядом с деревней Бавыкино. На фото с места происшествия видно, что собака рыжей масти оказалась в подкапотном пространстве автомобиля Skoda между двигателем и моторным щитом, отделяющим моторный отсек от салона.

Автор сообщения уточнил, что собака забралась в моторный отсек снизу, погнавшись за кошкой. Прибывшим по вызову спасателям удалось достать застрявшее животное, не причинив ему травм.

Ранее стало известно, что в Волгограде водитель разбил стекла в своей машине после того, как ему не удалось снять с них тонировочную пленку по требованию сотрудников ГИБДД.