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В Самаре нанесли разметку на плохие дороги, с которых собрались снять асфальт

Депутат Хинштейн связал нанесение разметки на улицах Самары с визитом Валентины Матвиенко

В Самаре на дороги, ожидающие капитального ремонта, нанесли свежую дорожную разметку, сообщает Telegram-канал «Бегун» и публикует видеозапись сложившейся ситуации.

По его данным, в частности свежая разметка появилась на улице Демократическая, которая является гостевым и туристическим маршрутом города. Согласно госконтракту на ремонт дороги , старый асфальт с нее планируется срезать вместе со свежей разметкой.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в ответ на данное сообщение заметил, что в Самаре ожидается визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и по Демократической улице проходит маршрут ее кортежа.

«Мне кажется, куда важнее реакция председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, когда она узнает, как в Самаре готовятся к ее сегодняшнему визиту. Именно по «свежевыкрашенной» в лучших традициях потемкинских деревень Демократической улице — проходит один из маршрутов», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что жительница Нижнего Новгорода отсудила у дорожников 800 тыс. рублей за разбитый на дорожной яме Porsche Cayenne, но этой суммы на ремонт не хватило.

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