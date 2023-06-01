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В Орске на остановке подрались пассажирка и водитель маршрутки

Пассажирка пыталась ударить водителя маршрутного такси ногой на остановке в Орске

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ОРСК | ORSK.ru/VK

В Орске Оренбургской области полиция проводит проверку по факту потасовки между пассажиркой и водителем маршрутки на остановке, сообщает orsk.ru и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, между женщиной и мужчиной возник конфликт, который перерос в потасовку. На кадрах, снятых из соседнего дома, видно, что женщина попыталась ударить своего оппонента ногой в лицо. Он, по словам очевидцев, распылил ей в лицо неизвестную жидкость.

В пресс-службе местного управления МВД изданию подтвердили факт инцидента и сообщили, что проводят проверку по заявлению, поданному одним из его участников.

Ранее стало известно, что в результате дачного конфликта, связанного с наездом на забор, жителя Тюмени избили и повредили ему глаз. Также стало известно, что в Ростовской области произошло ДТП с тремя грузовиками.

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