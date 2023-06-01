В Орске на остановке подрались пассажирка и водитель маршрутки

В Орске Оренбургской области полиция проводит проверку по факту потасовки между пассажиркой и водителем маршрутки на остановке, сообщает orsk.ru и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, между женщиной и мужчиной возник конфликт, который перерос в потасовку. На кадрах, снятых из соседнего дома, видно, что женщина попыталась ударить своего оппонента ногой в лицо. Он, по словам очевидцев, распылил ей в лицо неизвестную жидкость.

В пресс-службе местного управления МВД изданию подтвердили факт инцидента и сообщили, что проводят проверку по заявлению, поданному одним из его участников.

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