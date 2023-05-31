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Наиболее лояльными к продукции «АвтоВАЗа» являются владельцы Lada Granta

No Limits: 60% владельцев Lada покупают машины этой марки вновь

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Lada

При смене автомобиля владельцы Lada в 60% случаев выбирают машины этой же марки, сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на начальника управления по маркетингу «АвтоВАЗа» Анну Курочкину.

По ее словам, самыми преданными клиентами являются те автомобилисты, которые владеют Lada Granta. Они проявляют наибольшую лояльность к этой модели.

Седан Lada Granta встал на конвейер «АвтоВАЗа» в 2011 году. Производство обновленной Granta с X-образной радиаторной решеткой в едином фирменном стиле бренда началось в августе 2018 года. Тогда же в единое семейство Granta вошли модели, ранее продававшиеся под именем Kalina.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» наладит на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, перешедшем под контроль российского автопроизводителя, выпуск кроссоверов Lada X-Cross 5. После этого там планируется запустить производство еще двух моделей.

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