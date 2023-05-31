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Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Mini Countryman

В России появились кроссоверы Mini Countryman по цене от 6,3 млн рублей

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Shutterstock

Российские дилеры выставили на продажу новые кроссоверы Mini Countryman 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах.

Дилер из подмосковного Красногорска предлагает кроссовер с 2,0-литровым турбомотором мощностью 192 л.с., 8-ступенчатой АКП и полным приводом за 6,9 млн руб. Салон автомобиля отделан кожей, в наличии контурная подсветка, а мультимедиа имеет протоколы Apple CarPlay и Android Auto.

На автомобиль также установлен пакет глянцевой отделки Piano Black и 19-дюймовые колеса Mini Turnstile Spoke – самые редкие и дорогие среди предлагаемых для Countryman, подчеркивает продавец.

Countryman модификации Cooper S в спецверсии Untamed Edition тот же дилер предлагает за 7,2 млн руб.

Продавец из Краснодарского края просит за Mini Countryman с тем же двигателем мощностью 192 л.с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом от 6,3 млн руб. до 6,8 млн руб. в зависимости от комлектации. Автомобили представлены в исполнении для стран с холодным климатом.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что российские дилеры выставили на продажу кроссоверы Mazda CX-3.

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