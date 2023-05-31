Автоэксперт рассказал о проблемах владения электрокаром в России

Эксплуатация автомобилей с электродвигателями в России пока что невыгодна и крайне сложна из-за отсутствия инфраструктуры и особенности климата страны, заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

По словам Шапарина, покупать электромобили точно не стоит россиянам, у которых нет возможности установить собственную зарядную станцию. С зарядкой на общественных станциях могут возникнуть сложности, поскольку большая часть из них медленно восполняют энергию батарей, а быстрые станции, как правило, заняты.

«Другая проблема в том, что климат не приспособлен для электромобилей. Вероятность попасть в пробку зимой существует, а «печку» водитель выключать не станет. Риск покататься на эвакуаторе есть, и он большой. Всем без исключения моим знакомым владельцам электромобилей приходилось пользоваться эвакуаторами», — отметил собеседник.

По словам автоэксперта, в большинстве регионов цена зарядки электрокара приблизилась к 17 руб. за киловатт-час. В Москве на общественных зарядках энергия бесплатная, однако скоро это изменится, уверен Шапарин.

Кроме того, сейчас в России мало организаций, которые способны качественно обслуживать электромобили, указал собеседник.

Электромобили гораздо дороже, чем машины с двигателями внутреннего сгорания. Например, кроссовер «Москвич 3» стоит 2 млн руб., а его электрическая версия — 3,5 млн руб., подытожил вице-президент НАС.

Ранее врач-эндокринолог рассказала «Газете.Ru», что нельзя есть перед поездкой на автомобиле.