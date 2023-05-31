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Водитель разбил стекла в своей машине, избавляясь от тонировки по требованию ГИБДД

В Волгограде водитель не смог снять тонировку с машины и разбил стекла на глазах у ДПС

В Дзержинском районе Волгограда водитель ВАЗ-2109 разбил стекла в своей машине гаечным ключом после того, как не смог снять с них тонировочную пленку. Об этом сообщается в Telegram-канале областного ГУ МВД. Инцидент был записан на видео.

«Водитель избавился от тонировки и стекол, не соответствующих ГОСТ, оригинальным способом», — отмечается в сообщении полиции.

На кадрах видно, что инспектор ДПС остановил автомобиль Lada с тонированными стеклами на городской улице и измерил специальным прибором светопропускание стекол. Водитель попытался устранить нарушение на месте и успешно сорвал тонировочную пленку с лобового стекла, однако с покрытием на боковых передних стеклах не справился. После этого молодой человек достал из багажника гаечный ключ для отвинчивания колес и разбил оба стекла на передних дверях.

Согласно требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», лобовое и передние боковые стекла должны пропускать 70% света. На тонировку заднего стекла и боковых стекол сзади ограничений не накладывается.

Ранее стало известно, что в центре Москвы полицейская машина вылетела на тротуар.

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