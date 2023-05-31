Петербургские автосалоны столкнулись с проблемами получения документов на машины

У автодилеров в Санкт-Петербурге с начала мая копятся автомобили, которые невозможно продать из-за проблем с оформлением документов и отсутствия паспортов транспортного средства (ПТС), без которых машины нельзя выдать покупателям. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По ее данным, проблема касается импортных автомобилей, в том числе популярных китайских марок Changan, Haval, Chery, Omoda, Exeed. Проблема обострилась два месяца назад, рассказал изданию совладелец группы компаний «Автополе» Сергей Моренков. Он отметил, что причиной задержки являются «узкие места» на таможне из-за возросших объемов импорта и, возможно, проблемы с установкой и активацией устройств ЭРА-ГЛОНАСС.

О сложностях на таможне упомянул и исполнительный директор автодилера «Максимум» Михаил Жуков. По его словам, задержка с получением ПТС коснулась 25% машин. Сотрудники автосалонов говорят клиентам, что задержки с выдачей ПТС связаны с подведомственным Минпромторгу ФГУП «НАМИ», утверждает «Фонтанка.ру».

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