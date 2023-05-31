Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Петербургские автосалоны столкнулись с проблемами получения документов на машины

«Фонтанка»: в петербургских автосалонах скопились сотни машин из-за проблем с ПТС

close
100%
Depositphotos

У автодилеров в Санкт-Петербурге с начала мая копятся автомобили, которые невозможно продать из-за проблем с оформлением документов и отсутствия паспортов транспортного средства (ПТС), без которых машины нельзя выдать покупателям. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По ее данным, проблема касается импортных автомобилей, в том числе популярных китайских марок Changan, Haval, Chery, Omoda, Exeed. Проблема обострилась два месяца назад, рассказал изданию совладелец группы компаний «Автополе» Сергей Моренков. Он отметил, что причиной задержки являются «узкие места» на таможне из-за возросших объемов импорта и, возможно, проблемы с установкой и активацией устройств ЭРА-ГЛОНАСС.

О сложностях на таможне упомянул и исполнительный директор автодилера «Максимум» Михаил Жуков. По его словам, задержка с получением ПТС коснулась 25% машин. Сотрудники автосалонов говорят клиентам, что задержки с выдачей ПТС связаны с подведомственным Минпромторгу ФГУП «НАМИ», утверждает «Фонтанка.ру».

Ранее стало известно, что депутат Госдумы предложил запретить использование электросамокатов на пешеходных улицах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях