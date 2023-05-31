Водитель ударил оппонента ногой из-за перекрытого выезда во дворе в Адыгее

Во дворе жилого дома в Адыгее произошел конфликт между водителями из-за припаркованного автомобиля, перекрывающего выезд. Об этом сообщает «Кубань 24» и публикует видеозапись инцидента в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Яблоновский. Утверждается, что нападение совершил мужчина из автомобиля, стоявшего на парковке. На записи, снятой из салона автомобиля Hyundai, видно, что бородатый мужчина плотного телосложения хватает за затылок одного из своих оппонентов, отбрасывает его в сторону и наносит несколько ударов. Другого мужчину он ударил ногой, от чего тот упал. О том, чем закончился конфликт, и удалось ли освободить проезд, не сообщается.

Ранее стало известно, что на Сахалине местные жители сняли на видео 11-летнего ребенка за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser.