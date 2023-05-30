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Москвичей предупредили о восьмибальных пробках 30 мая

Столичный дептранс предупредил о восьмибалльных пробках 30 мая

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

К вечеру в Москве ожидаются восьмибальные пробки, передает kp.ru со ссылкой на столичный дептранс. В ведомстве привели данные ЦОДД, согласно которым, по состоянию на 17:00 на дорогах Москвы движение оценивалось в 6 баллов. Жителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.

«Просим в час пик воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на более позднее время. Так вы сэкономите время в пути», — призвали в дептрансе.

По данным ведомства, самые плотные заторы ожидаются в центральной части города, в том числе на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД. В настоящий момент пробки наблюдаются на Москворецкой набережной, в районе Садовой-Кудринской улицы и ТТК в районе улицы Сущевский Вал.

Утром 30 мая столичный дептранс сообщил, что движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова временно перекрыто.

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