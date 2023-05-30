С парковки монастыря украли Kia, оставленную там по соображениям безопасности

Козельский районный суд Калужской области приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который вывез с парковки монастыря «Оптина пустынь» долгое время простоявший там автомобиль Kia. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов области.

Для этого 42-летний злоумышленник нанял эвакуатор и перевез автомобиль Kia JF (заводской индекс Kia Optima — «Газета.Ru») к своим знакомым, а в дальнейшем собирался продать и, возможно, разобрать на запчасти. Мужчина решил забрать себе автомобиль с парковки монастыря, поскольку она стояла там длительное время и не эксплуатировалась.

В ходе расследования выяснилось, что кредитор автовладельца поставил машину у монастыря из соображений безопасности.

«Потерпевший владелец автомобиля пояснил суду, что передал авто своему знакомому в счет долга, но поскольку за него еще не выплачен кредит и переоформить документы нельзя, знакомый решил какое-то время хранить автомобиль на стоянке рядом с монастырем, так как это показалось ему безопасным», — отмечается в сообщении судебной пресс-службы.

Похититель машины раскаялся и вернул автомобиль стоимостью около 2 млн руб., однако был приговорен за кражу к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Мурманской области сотрудник автосервиса угнал машину, сданную в ремонт.