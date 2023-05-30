Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

С парковки монастыря украли Kia, оставленную там по соображениям безопасности

Житель Калужской области осужден за кражу Kia Optima с парковки монастыря

close
100%
Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Козельский районный суд Калужской области приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который вывез с парковки монастыря «Оптина пустынь» долгое время простоявший там автомобиль Kia. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов области.

Для этого 42-летний злоумышленник нанял эвакуатор и перевез автомобиль Kia JF (заводской индекс Kia Optima — «Газета.Ru») к своим знакомым, а в дальнейшем собирался продать и, возможно, разобрать на запчасти. Мужчина решил забрать себе автомобиль с парковки монастыря, поскольку она стояла там длительное время и не эксплуатировалась.

В ходе расследования выяснилось, что кредитор автовладельца поставил машину у монастыря из соображений безопасности.

«Потерпевший владелец автомобиля пояснил суду, что передал авто своему знакомому в счет долга, но поскольку за него еще не выплачен кредит и переоформить документы нельзя, знакомый решил какое-то время хранить автомобиль на стоянке рядом с монастырем, так как это показалось ему безопасным», — отмечается в сообщении судебной пресс-службы.

Похититель машины раскаялся и вернул автомобиль стоимостью около 2 млн руб., однако был приговорен за кражу к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Мурманской области сотрудник автосервиса угнал машину, сданную в ремонт.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях