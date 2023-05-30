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Юрист рассказал, как избежать раздела автомобиля при разводе

Адвокат Радько: брачный контракт позволит избежать дележа машины при разводе

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Depositphotos

Главным способом оградить автомобиль от процедуры раздела имущества является заключение брачного договора. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Единственный вариант сохранить машину – заключить брачный договор, в котором прописать, что автомобиль остается жене или мужу, если он зарегистрирован на кого-то из них. Если автомобиль куплен в браке, то это совместное имущество, которое должно быть разделено. В данном случае – передано одному из супругов со взысканием с другого стоимости его доли», — пояснил Радько «Газете.Ru».

Брачным договором можно предусмотреть судьбу не только уже имеющегося имущества, но и того, которое появится в будущем, уточнил он.

Если машина куплена одним из супругов до брака, она будет считаться его собственностью, за исключением случаев, когда машина была значительно улучшена в процессе семейной жизни за счет общих средств, например, в случае восстановления после ДТП, привел пример юрист.

«В то же время, если при покупке машина будет зарегистрирована на родственника одного из супругов, она не будет считаться совместно нажитым имуществом, потому что формально мужу или жене не принадлежит. При разводе другой супруг не сможет на нее претендовать», — заключил Радько.

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