В Москве у таксиста угнали автомобиль с помощью камня

В Москве у водителя такси угнали автомобиль с помощью камня, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел ночью 29 мая. По словам пострадавшего Улугбека, на улице Гарибальди к его Toyota Camry приблизился черный Mercedes-Benz. Из немецкой машины вышел мужчина и, угрожая камнем, заставил таксиста выйти из салона. После этого мужчина сел за руль Toyota и уехал.

Угонщиком оказался предыдущий собственник автомобиля. Машину продавали за 2,3 млн, но оказалось, что она находится в залоге, поэтому Улугбек заплатил 1,9 млн рублей, а остальные деньги хотел отдать потом, опасаясь, что машину могут изъять, говорится в сообщении. Продавец не согласился с такой схемой и решил отнять автомобиль.

В течение двух часов полицейские нашли Toyota, ее угонщика и его приятеля на Mercedes-Benz. Таксист забрал заявление из полиции, надеясь, что вместе с продавцом сможет решить конфликт самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области пьяный сотрудник автосервиса угнал сданную в ремонт машину.