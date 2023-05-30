Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве у таксиста угнали автомобиль с помощью камня

Baza: в Москве мужчина с камнем в руке угнал у таксиста Toyota Camry

close
100%
Shutterstock

В Москве у водителя такси угнали автомобиль с помощью камня, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел ночью 29 мая. По словам пострадавшего Улугбека, на улице Гарибальди к его Toyota Camry приблизился черный Mercedes-Benz. Из немецкой машины вышел мужчина и, угрожая камнем, заставил таксиста выйти из салона. После этого мужчина сел за руль Toyota и уехал.

Угонщиком оказался предыдущий собственник автомобиля. Машину продавали за 2,3 млн, но оказалось, что она находится в залоге, поэтому Улугбек заплатил 1,9 млн рублей, а остальные деньги хотел отдать потом, опасаясь, что машину могут изъять, говорится в сообщении. Продавец не согласился с такой схемой и решил отнять автомобиль.

В течение двух часов полицейские нашли Toyota, ее угонщика и его приятеля на Mercedes-Benz. Таксист забрал заявление из полиции, надеясь, что вместе с продавцом сможет решить конфликт самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области пьяный сотрудник автосервиса угнал сданную в ремонт машину.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях