Китайский седан Kaiyi E5 получил новую версию в России

Китайские седаны Kaiyi E5, которые выпускаются на заводе «Автотор» в Калининграде, стали доступны в России в новой комплектации за 2 млн рублей, сообщается на сайте компании.

Автомобили в комплектации Luxury+ на 40 тыс. рублей дороже, чем в версии Luxury. Новый вариант исполнения отличается наличием подогрева руля и форсунок стеклоомывателя, а также 10-дюймой цифровой приборной панелью вместо 7-дюймового цветного дисплея.

Kaiyi E5 получил 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. с вариатором. В список оснащения всех седанов входят 17-дюймовые колеса, мультимедиа-система с экраном диагональю 10,25 дюйма, электропривод сиденья водителя, камеры кругового обзора, кондиционер, задний парктроник, люк, кнопка запуска двигателя и система бесключевого доступа, светодиодная оптика и четыре подушки безопасности.

Ранее сообщалось, что в августе текущего года в России начнутся продажи Kaiyi E5 в более доступной комплектации, которая получит атмосферный мотор вместо турбированного, минимальный набор базового оборудования и другие упрощения.