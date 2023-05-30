Маршрутный Ford Transit опрокинулся после ДТП с другой маршруткой и легковой машиной

В городе Волжском Волгоградской области четыре человека получили травмы в ДТП с участием двух маршруток и легкового автомобиля Honda CR-V. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

По предварительным данным, около 09-00 час. на ул. Ташкентской произошло столкновение трех автомобилей – кроссовера «Хонда» и двух микроавтобусов – «Форд» и «Мерседес», — отмечается в сообщении МВД.

От удара микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту 44, опрокинулся на левый бок. На фотографиях с места происшествия видно, что у него также повреждены задние двери. У легковой машины разбита передняя часть.

За медицинской помощью после аварии обратились четыре человека, уточнили в областном ГУ МВД.

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