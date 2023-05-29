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Автокриминалист назвал признаки подделки VIN-номера

Автокриминалист Шелков назвал два признака перебитого VIN на машине

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Признаками подделки VIN-номера автомобиля являются неравномерная толщина лакокрасочного покрытия в районе выштамповки номера, а также неровные края полимерной маркировочной таблички с номером. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Если у автолюбителя есть толщиномер, можно проверить поверхность вокруг VIN на равномерность окраски. Нужно измерить толщину рядом со знаками, в нескольких сантиметрах от них, на смежной панели. Толщина должна быть однородной», — пояснил Шелков.

Также можно заметить разницу в шрифте, которым нанесен поддельный номер, если знать форму шрифтов автопроизводителя. На полимерной маркировочной табличке не должно быть надрывов и пузырей воздуха, а ее форма должна быть идеально ровной, поскольку заводские таблички выштамповываются, а поддельные могут вырезаться ножницами, указал эксперт.

«Полимерные таблички крепятся клеевым составом, который имеет люминесцентное свечение. Если в лучах ультрафиолетового фонарика вы увидите, что табличка установлена не по контуру, можно сделать вывод, что она переклеивалась», — пояснил Шелков.

Металлическую табличку с VIN-номером злоумышленники часто устанавливают на угнанный автомобиль, сняв ее вместе с заклепками с другой машины. У заклепки при этом высверливают металлический сердечник, и его отсутствие должно насторожить человека, выбирающего автомобиль, привел пример Шелков.

Ранее Максим Шелков в беседе с «Газетой.Ru» назвал простые способы проверки машины на криминал.

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