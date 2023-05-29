На юго-западе Москвы столкнулись такси и мотоцикл

На улице Островитянова в Юго-Западном округе Москвы столкнулись автомобиль такси и мотоцикл, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На улице Островитянова (в районе д.14с1) произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в сообщении.

На фотографии с последствиями инцидента видно, что в ДТП участвовал седан Kia с символикой такси.

Видеозапись последствий инцидента появилась в паблике «Столичные происшествия» в соцсети «ВКонтакте». По его данным, пассажирку мотоцикла увезли в больницу с травмами. На кадрах видно, что на месте происшествия находятся три машины скорой помощи, а также сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.