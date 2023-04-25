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Мантуров рассказал о реализации сделки по продаже завода Volkswagen «Авилону»

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Volkswagen

Основные параметры продажи дилерскому холдингу «Авилон» завода Volkswagen в Калуге утверждены, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«[Правительственная] комиссия уже прошла. Соответственно, утверждены параметры и завершается реализация сделки между «Авилоном» и Volkswagen», — приводит агентство слова Мантурова.

В продолжение этого проводится работа с индустриальными партнерами, с которыми «Авилон» будет организовывать производство на заводе, добавил министр.

В середине марта глава Volkswagen Оливер Блюме заявил, что компания объявит о продаже своего калужского завода в течение нескольких недель.

Ранее «Ведомости» сообщили, что правительственная комиссия одобрила продажу завода.

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