В Кузбассе мотоциклист и две его пассажирки погибли в ДТП с Audi

В Кемеровской области в результате ДТП с легковым автомобилем погибли мотоциклист и две его пассажирки, сообщает ГУ МВД по области.

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля на 2-м километре автодороги »Новокузнецк – Осиновое Плесо». По данным полиции, 35-летний водитель Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом «Урал».

В результате аварии на месте происшествия погибли 31-летний водитель мотоцикла и две его пассажирки (20 лет и 21 год). Отмечается, что все трое были без защитных шлемов, при этом мотоциклист не имел прав на управление транспортом. Водитель Audi и его 36-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что количество погибших в массовом ДТП, которое произошло в воскресенье на Киевском шоссе в Москве, увеличилось до двух.