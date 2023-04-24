В Благовещенске полуголые девушки забрались на чужую машину для фотосессии

В Благовещенске две полуголые девушки провели фотосессию ночью во дворе жилого дома. Эпизод попал камеру видеонаблюдения, сообщает ИА «Порт Амур».

Запись была сделана 20 апреля в два часа ночи во дворе дома по улице Пролетарской. Соседей возмутило, что амурчанки забирались на капот чужого автомобиля. В комментариях к ролику в соцсетях некоторые пользователи предложили установить личности девушек и привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что в деревне Приветная в Омской области местные жители подрались на кладбище, потому что при заезде на территорию водители не поделили дорогу. Также стало известно, что под Нижним Новгородом нетрезвый автомобилист поджег форму на полицейском.