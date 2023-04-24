Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Благовещенске полуголые девушки забрались на чужую машину для фотосессии

В Благовещенске две полуголые девушки провели фотосессию ночью во дворе жилого дома. Эпизод попал камеру видеонаблюдения, сообщает ИА «Порт Амур».

Запись была сделана 20 апреля в два часа ночи во дворе дома по улице Пролетарской. Соседей возмутило, что амурчанки забирались на капот чужого автомобиля. В комментариях к ролику в соцсетях некоторые пользователи предложили установить личности девушек и привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что в деревне Приветная в Омской области местные жители подрались на кладбище, потому что при заезде на территорию водители не поделили дорогу. Также стало известно, что под Нижним Новгородом нетрезвый автомобилист поджег форму на полицейском.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях