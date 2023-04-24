Сын башкирского паралимпийца врезался в медколледж на Audi

В Башкирии сын паралимпийца Кирилла Михайлова врезался в здание медицинского колледжа, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в городе Бирск. 19-летний Данил Михайлов за рулем Audi Q5 не справился с управлением и вылетел с дороги, автомобиль врезался в здание медколледжа и получил повреждения. В ГИБДД молодой водитель объяснил, что у него свело ногу, когда ехал домой из магазина. В ДТП он не пострадал.

Кирилл Михайлов занимался лыжными гонками и биатлоном, в общей сложности он одержал победу в Паралимпийских играх пять раз. Михайлов завершил спортивную карьеру в 2015 году.

Ранее сообщалось, что на кладбище под Омском местные жители не поделили дорогу и устроили драку.