Водитель на высокой скорости сбил самокатчика в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель легкового автомобиля сбил самокатчика, который решил пересечь проезжую часть на красный свет, сообщает «4 Канал».

Инцидент произошел у станции метро «Чкаловская» и попал на видео. Как рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу, самокатчик выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель на автомобиле Honda не успел среагировать и допустил наезд.

Удар был такой силы, что водитель самоката подлетел вверх, после чего приземлился на лобовое стекло машины. Самокатчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом голени. Когда его забирала «скорая», он был без сознания.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге водители двух автомобилей сбежали после столкновения.