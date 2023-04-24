В Госдуме предложили разрешить тонировать боковые стекла машин

Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму поправки в КоАП, которые предусматривают отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобиля. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на пояснительную записку предложения.

Представители партии отмечают, что тонирование автомобилей допускается в множестве стран. Парламентарии отмечают, что тонировка защищает от прямых солнечных лучей и снижает температуру нагрева салона машины.

В документе подчеркивается, что в жару расход топлива увеличивается из-за использования кондиционера в автомобиле, но многие водители им не пользуются в целях экономии, что негативно отражается на их самочувствии, а также приводит к аварийной ситуации на дороге. В связи с этим авторы законопроекта предлагают предоставить водителям возможность использовать тонировку на передних боковых стеклах. Но при этом они считают обязательным сохранение запрета в отношении лобового.

Ранее депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, призванный смягчить ответственность за отдельные административные нарушения, которые не связаны с возможностью создания аварийных ситуаций и угрозы жизни и здоровью других участников дорожного движения.