Американец спас свою машину от угона в драке с тремя преступниками

В США, штат Коннектикут, мужчина попытался спасти свой автомобиль от угона в драке с тремя преступниками, видео инцидента местная полиция опубликовала в соцсетях.

Инцидент произошел в городе Роки-Хилл. Четверо неизвестных в капюшонах и масках собирались угнать красный автомобиль Infiniti, припаркованный на подъездной дорожке у дома. После того, как один из преступников проник в салон, владелец машины подбежал к нему и ввязался в драку.

Увидев, что угон пошел не по плану, на помощь к приятелю бросились остальные преступники, которые ждали в стоящей рядом машине Mercedes-Benz. Трое неизвестных повалили автовладельца на землю и избивали, пока тот пытался сопротивляться. Один из угонщиков не ввязывался в потасовку.

Драка длилась около минуты. Находящаяся за кадром женщина закричала, что вызывает полицию, после чего преступники скрылись. Полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в США очевидцы сняли на видео загоревшийся и взорвавшийся бензовоз.