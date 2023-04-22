Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что Украина и Болгария согласовали разблокировку автомобилей с агропродукцией на границе и их разгрузку. Об этом говорится на сайте министерства.

«Состоялась встреча двух министров: аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и сельского хозяйства Республики Болгария Явора Гечева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию и договорились ждать решения Еврокомиссии, а затем продолжать переговорный процесс.

Кроме того, министры согласовали разблокировку автомобилей и их разгрузки.

Ранее министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявил, что Еврокомиссия (ЕК) просит Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить решение о запрете импорта украинского зерна. Министры сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии в среду провели заседание, в ходе которого обсуждалась проблема экспорта украинских агропродовольственных товаров.