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В Новосибирске сотрудник автомойки угнал автомобиль, чтобы поехать на свидание

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Сотрудники полиции задержали работника автомойки, который угнал автомобиль клиентки для поездки на свидание. Об этом инциденте, произошедшем в Новосибирске, сообщает ngs.ru.

Отмечается, что мужчина угнал автомобиль Toyota Vitz и правился на нем в село Верх-Тула Новосибирского района. Как рассказали порталу в ГУ МВД региона, угонщика задержали, он не имел водительских прав и отказался от медосвидетельствования.

На мужчину заведено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что водитель «Жигули» ударил две припаркованные машины и, оставив на месте ДТП свой госномер, уехал по встречной полосе.

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